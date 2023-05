Non pervenute le altre liste: Italo Velardo ottiene 3 preferenze (0,66%), Antonio Pelagalli 1 voto (0,22%) mentre Rocco Vizzaccaro, Andra Paola Iannotti, Cristian Venditelli e Paola Venditti ottengono zero voti.

È Tommaso Grossi il nuovo sindaco di Campodimele, uscito vincitore da una sfida tra sette candidati, portando ac asa 281 preferenze per il 61,35% dei voti. Segue Emanuele De Luca, con il 37,77%.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli