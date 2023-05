Matilde Celentano è il nuovo sindaco di Latina. Lo ha praticamente ammesso anche l'ex primo Cittadino e unico rivale dell'esponente della coalizione di centrosinistra nei seggi del capoluogo: "Ho telefonato alla Celentano per farle i complimenti e augurarle buon lavoro. Sapevamo che era un'impresa difficilissima visto il trend nazionale e regionale. Quando si fanno queste sfide bisogna dare il massimo e io penso di averlo fatto. Si farà un'opposizione dura e responsabile. Bisogna ragionare sul bene della città e sui piani del PNRR che sono un'opportunità e che sento un po' miei".

