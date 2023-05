E' ufficiale, sarà ballottaggio ad Aprilia tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso. Quando mancano ancora tre sezioni da scrutinare (su 52) il candidato del centrodestra Principi è avanti con il 46,49% (12.726 voti) contro il 42,46% (11.621) di Luana Caporaso, attuale vice sindaco e candidata della coalizione Aprilia Civica. Molto più distanti gli altri tre candidati: Andrea Ragusa (Movimento 5 Stelle) al 4,4%, Angelo Casciano (Fiamma Tricolore e Amici per l'Italia) al 4,11% e Carmen Porcelli (CambiAprilia) al 2,5%.

