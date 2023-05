Anche a Velletri il nome del sindaco uscirà dal secondo turno. Con i dati parziali di 39 sezioni su 42, il candidato del centrodestra Ascanio Cascella non va oltre il 44% delle preferenze mentre il sindaco uscente, Orlando Pocci si ferma a poco più del 33%. a seguire l'ex assessore Romano Favetta con il 13%, e poi Fausto Servadio con poco meno dell'8%. Si attestano all'1% Clorinda ricci e allo 0,56% Roberto Romagnoli. Tra due settimane quindi a Velletri sarà ballottaggio

