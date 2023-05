È festa per il centrodestra di Terracina, dove Francesco Giannetti è stato eletto sindaco, segnando la continuità con la passata amministrazione, la cui esperienza è stata interrotta e a cui è seguita la gestione commissariale del Prefetto Francesco Antonio Cappetta. Terracina oggi ha nuovamente un governo politico e, oltre al sindaco, la cui elezione era già chiara sin dallo spoglio delle prime schede, inizia a vedere conformarsi anche il Consiglio comunale. Giannetti porta con sé 17 consiglieri, di cui 7 di FdI, 4 della Lista Giannetti, 3 della Lega e altri 3 di Forza Italia. Il candidato di centrosinistra Di Sauro siederà tra i banchi dell'opposizione e con lui altri 2 candidati del Pd. Eletto consigliere anche Di Tommaso, insieme ad altri 2 consiglieri della sua lista. Siederà in consiglio anche il candidato Subiaco. In totale, l'Assise sarà composta da 24 consiglieri più il sindaco.