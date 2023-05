La Fiamma Tricolore non appoggerà nessun candidato sindaco nel ballottaggio di Aprilia previsto per il 28 e 29 maggio che vedrà opposti Lanfranco Principi e Luana Caporaso. "Fiamma Tricolore non appoggerà nessuna lista al ballottaggio ad Aprilia. Con la presente - afferma la coordinatrice provinciale di Latina, Paola Venditti - si intendono smentire "voci di corridoio" palesemente prive di ogni fondamento". Al primo turno la Fiamma Tricolore aveva sostenuto il candidato sindaco Angelo Casciano, ottenendo come lista il 2,19% pari a 614 voti.