Il Movimento 5 Stelle spera nell'ingresso in Consiglio comunale con il candidato sindaco Andrea Ragusa. Sono ore febbrili nel mondo pentastellato, la lista ha ottenuto il 4,11% ( e il 4,20% delle preferenze al candidato) e bisognerà capire se i voti basteranno per entrare in Consiglio. Probabilmente tutto sarà più chiaro dal riconteggio in programma domani. «Sono soddisfatto del mio risultato - commenta Ragusa - considerando che abbiamo fatto la campagna elettorale in meno di un mese, abbiamo avuto molto meno tempo rispetto alla coalizione civica e al centrodestra. Non so ancora se entrerò in Consiglio, aspetto i dati finali. Mi dispiace solo che i cittadini che spesso chiedono un cambiamento non lo abbiano espresso, in molti si lamentano di questa amministrazione, eppure hanno votato largamente i due principali schieramenti. Certo, c'è il partito degli astensionisti che è sempre più ampio, ma non votare non è la soluzione perché ci sarà sempre chi deciderà per loro».