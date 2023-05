Con 1369 voti Annalisa Muzio è ufficialmente risultata la candidata consigliera più votata di questa tornata elettorale.

"Il 15% è un grande risultato – afferma l'avv. Muzio – dell'intera lista e dei candidati di Fare Latina che hanno ottenuto un risultato pari al 30% delle preferenze complessive. Una squadra, quella di Fare Latina che, ancora una volta, ha dimostrato che lavorare in gruppo rappresenta un valore aggiunto ineguagliabile. Ognuno di noi – aggiunge Annalisa Muzio - ha contribuito a raggiungere questo risultato. Un ringraziamento particolare va ai candidati di Fare Latina, alcuni dei quali hanno raggiunto risultati importanti in particolare Alessandro Porzi (371 voti) primo dei non eletti e Alessio Martufi (361) che, con i suoi 24 anni, era uno dei candidati più giovani di questa tornata e che rappresenterà la garanzia del rinnovamento politico di cui i giovani hanno necessità per essere protagonisti nel panorama politico. Ringrazio Roberto Stabellini, fondatore insieme a me di Fare Latina, che si è confermato il mio braccio destro di mille battaglie, soprattutto quelle nel sociale, con il quale stiamo costruendo un vero nuovo modello politico, quello del fare. Ancora grazie alle new entry Robert Scarica e Gianluca Miozzi che hanno spinto e motivato il gruppo anche nei momenti più difficili con passione, competenza e lealtà. Alcuni di loro hanno avuto pochissimo tempo per fare campagna elettorale, ma sono riusciti a raggiungere, comunque, risultati al di sopra delle aspettative e per nulla scontati. Grazie a tutti gli attivisti di Fare Latina e a tutti i cittadini che ci hanno scelto per essere rappresentati in consiglio comunale. Insieme abbiamo contribuito ad eleggere la prima donna sindaco della storia di Latina alla quale rinnovo il mio personale plauso e le mie congratulazioni. Con questi numeri – afferma ancora la consigliera Muzio – possiamo dire di avere gettato le basi per sviluppare e fare crescere, ancora di più, il nostro movimento. Lavoreremo – aggiunge – perché Fare Latina diventi il "partito della città", punto di riferimento stabile per tutti coloro i quali credono nel valore del civismo, profondamente radicato nel territorio ed espressione stessa della città. Ho sentito ieri sera Matilde per complimentarmi con lei, ma voglio farlo anche pubblicamente rinnovandole tutta la mia stima e la fiducia che tutti noi di Fare Latina riponiamo in lei e nelle sue capacità. Sono sicura – conclude Annalisa Muzio – che sarà capace di amministrare al meglio questa città che ha bisogno di risollevarsi da un profondo senso di torpore in cui è caduta. Ci rialzeremo: il programma è chiaro e la nostra visione comune per cui già dalle prossime ore inizieremo a lavorare per Latina e per il nostro futuro, orgogliosamente latinensi".