Lanfranco Principi lancia un appello ai candidati sindaco esclusi dal ballottaggio (Andrea Ragusa, Angelo Casciano e Carmen Porcelli) per trovare un possibile accordo in vista del voto del 28 e 29 maggio. Con una nota il leader della coalizione "Un'altra Aprilia" (che comprende liste civiche e partiti di centrodestra) apre a un'interlocuzione con le altre forza sui punti programmatici. "La nostra campagna elettorale - spiega Principi - si è svolta tra le persone. Il confronto con loro ci ha dato l'opportunità di integrare il programma con le criticità emerse. Diversi punti in comune, in ambito sociale e ambientale, ci suggeriscono di fare appello a tutti i candidati sindaco fuori dalla competizione, ritenendo il loro contributo essenziale nell'interesse della comunità di Aprilia. Poiché il bene della città rappresenta il nostro focus primario, chiediamo loro di affiancarci al turno di ballottaggio. In quest'ultimo scorcio di campagna elettorale siamo aperti alla collaborazione con i tre candidati sindaco, per cercare di concretizzare gli obiettivi nel corso della prossima consiliatura".