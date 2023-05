Il record di preferenze ottenuto da Davide Zingaretti alle elezioni comunali di Aprilia, ben 877 voti per un ragazzo di 23 anni, non è passato inosservato. A celebrare l'exploit del consigliere comunale e segretario provinciale di Azione è proprio il leader del partito Carlo Calenda, che con un post sul suo profilo Instagram si congratula per il suo risultato elettorale e per il conseguimento del Master universitario ottenuto in questi giorni. Poche parole ma cariche di significato. "Complimenti a Davide Zingaretti, 23 anni, pochi giorni fa rieletto come consigliere comunale ad Aprilia - scrive Calenda - con 877 preferenze e, oggi, completa anche il Master in European Studies. Un vero fuoriclasse. Onorato di averlo in Azione".