Il vice premier Matteo Salvini lancia la volata al candidato sindaco Lanfranco Principi in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio ad Aprilia. Centinaia di persone hanno accolto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ieri sera al ristorante "Il Focarile" nel corso dell'evento organizzato dalla Lega, un comizio nel quale il leader del Carroccio ha manifestato tutto il suo sostegno verso il candidato del centrodestra, invitando i cittadini di Aprilia a tornare alle urne tra meno di dieci giorni per confermare il vantaggio acquisito al primo turno. «Il ballottaggio si decide metro per metro, voto su voto. C'è da scegliere tra il passato e il futuro. Chi si accontenta - ha detto Salvini - dell'attuale condizione della città voterà la coalizione di centrosinistra. In questa città il centrodestra è in vantaggio, ma è fondamentale che queste 13 mila 800 persone tornino a votare domenica 28 e lunedì 29 maggio. E' importante farlo capire perché molte persone non lo sanno. Ho avuto modo di leggere il programma del centrodestra ad Aprilia, un programma concreto su temi chiave come ambiente e salute. Temi fondamentali perché Aprilia non può essere e non sarà la discarica di nessuno. Non pagherà lo scotto di Roma, dove da 20 anni si chiacchiera ma su temi come differenziata e rifiuti sono indietro anni luce. Chiedo a Lanfranco Principi, una volta eletto, una particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche, un tema per me fondamentale. Sono scelte valoriali, anche se la sinistra la vede in maniera diversa. Molti sindaci si chiudono nei loro uffici, sono sicuro che con Lanfranco la città di Aprilia avrà un sindaco che continuerà ad ascoltare il popolo».

Nel suo discorso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi parlato delle opere necessarie per migliorare la viabilità del territorio, come per esempio la Roma-Latina. «Sulle infrastrutture le porte sono aperte a tutti i sindaci di ogni parte politica. Su un tema così importante - afferma il leader della Lega - non esistono colori politici, le porte sono aperte a tutti ma quando andrete a votare ricordatevi di chi per oltre 10 anni vi ha promesso opere che non sono state realizzate. Confido di tornare a festeggiare la vittoria ma dipende da voi».

All'incontro hanno partecipato anche i massimi esponenti della Lega del territorio pontino: il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, l'eurodeputato Matteo Adinolfi, la deputata Giovanna Miele e il consigliere regionale Orlando Angelo Tripodi. Tutti insieme per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, che nel suo intervento ha spronato i candidati e gli attivisti a fare un ultimo sforzo per raggiungere il successo. «Se vincerò - ha detto Lanfranco Principi - sarò il sindaco di tutta Aprilia. Voglio ringraziare la Lega che è stata una delle sorprese positive della coalizione come dimostrano i risultati del primo turno. Quando abbiamo saputo che c'erano cinque candidati sindaco in lizza abbiamo subito capito che ci sarebbe stato il ballottaggio, ma per pochi voti abbiamo sfiorato il miracolo. Come cittadino di Aprilia sono preoccupato dalla prospettiva di lasciare questa città a chi amministra da oltre 14 anni. Perciò al ballottaggio dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti e confermare il risultato del primo turno, così il 29 maggio festeggeremo. In questa campagna elettorale mi avete trasmesso emozioni che non provavo da anni, il mio habitat naturale è tra i miei concittadini, state certi che non vi deluderò».