Il Movimento 5 Stelle scegie di non schierarsi nel ballottaggio per le elezioni amministrative di Aprilia, ufficializzando che non appoggerà nessuno dei due candidati (Luana Caporaso e Lanfranco Principi) tra sei giorni. Il M5S con una nota ha infatti ufficializzato che non darà nessun indicazione di voto ai suoi elettori. "Desidero esprimere il nostro più sentito ringraziamento a tutte le elettrici e gli elettori che lo scorso 14 e 15 maggio hanno voluto riconoscere il nostro impegno sul territorio concedendoci la loro fiducia in questa tornata elettorale in cui, per la prima volta, come Movimento 5 Stelle - spiega il candidato sindaco del M5S, Andrea Ragusa - abbiamo preso parte alle elezioni amministrative nel nostro comune, raggiungendo peraltro il miglior risultato percentuale dell'intera provincia di Latina. Come Movimento 5 Stelle la strenua difesa dell'ambiente e dei nostri ecosistemi, nonché la promozione dell'ecologia integrale rappresentano i connotati fondamentali e le priorità irrinunciabili della nostra azione politica: in particolare su questo punto ravvisiamo il permanere di notevoli criticità, da parte di entrambe le offerte politiche presenti in questo secondo turno, che risultano per noi ostative nel poter indicare una preferenza per uno dei candidati. Pertanto ribadiamo ufficialmente, alle cittadine e i cittadini apriliani che sono chiamati a compiere ora una delicata scelta, che il Movimento 5 Stelle non esprime alcun tipo di indicazione in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio, se non un invito alla partecipazione in quanto non solo diritto ma anche dovere del cittadino. A prescindere dall'esito delle urne, come Movimento 5 Stelle continueremo con rinnovato impegno e determinazione a lavorare per difendere i diritti dei nostri concittadini, a partire da quello alla salute e alla tutela dell'ambiente". Al primo turno i pentastellati hanno ottenuto il 4,11% di lista e il 4,5% di preferenza con il candidato sindaco Ragusa.