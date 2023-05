"Ho depositato poco fa una mozione, firmata anche dai colleghi La Penna e Califano, per chiedere al Presidente Rocca e alla giunta regionale una ferma condanna dell'incendio al primo chiosco balneare di Latina, avvenuto lo scorso 15 maggio e il deciso sostegno economico finalizzato alla ripresa dell'attività". Così in una nota la consigliera del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione consiliare "Trasparenza e pubblicità".

"La struttura distrutta dall'incendio è stata data in gestione, subito dopo il Covid, all'associazione giovanile Seaside Music Young, all'interno del progetto "Latinadamare" finanziato dalla Regione. Si tratta di un luogo da sempre frequentato da ragazzi e ragazze, che proprio grazie al progetto era divenuto in poco tempo simbolo di legalità e di uno sviluppo turistico che pone al centro il protagonismo giovanile e il bene della comunità locale.

Proprio per questo, date anche le circostanze oscure in cui si è sviluppato l'incendio, crediamo sia fondamentale che le istituzioni e in primo luogo la Regione Lazio, facciano sentire chiara la propria voce. Per condannare un atto che punta a vanificare l'impegno dei ragazzi e delle ragazze di Latina, ma anche per sostenere concretamente la ricostruzione di un luogo simbolo della volontà delle nuove generazioni di investire nel territorio in cui vivono e di cui sono parte".