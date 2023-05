E' Chiara Colosimo la nuova presidente della Commissione Antimafia. Alla deputata di Fratelli d'Italia, eletta nel collegio uninominale di Latina, sono andati 29 voti. La votazione ha fatto registrare anche 4 voti a Dafne Musolino e una scheda bianca.

Partito democratico, Movimento cinque stelle ed Alleanza Verdi e Sinistra non hanno partecipato alla votazione in segno di protesta. In questi minuti si sta procedendo alla chiama per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari. Le opposizioni hanno contestato presunti rapporti tra la neo presidente e l'ex nar Pierluigi Ciavardini.

Chiara Colosimo diventa presidente della commissione Antimafia dopo essere stata eletta parlamentare in questa ultima legislatura nel collegio uninominale di Latina. Negli scorsi 5 anni era stata consigliere regionale del Lazio.