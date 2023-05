"L'accordo annunciato in pompa magna oggi tra il candidato della destra Lanfranco Principi e la candidata Carmen Porcelli, espressione di una forza civica di sinistra radicale e ambientalista, dimostra solo una cosa: pur di arrivare al potere, i nostri avversari sono pronti a tutto. Persino a metter da parte la politica. Al momento, infatti, appare curioso il tentativo da parte della destra di guadagnare consensi puntando ad un elettorato – quello di Carmen Porcelli – che nonostante le parole pronunciate oggi, è distante anni luce dai propositi e dalle storie dei personaggi che con Lanfranco Principi tornerebbero ad avere il controllo delle sorti della nostra città. Sarebbe interessante sapere da Principi se alle forze politiche che lo sostengono, dalla Lega a Fratelli d'Italia, piace la visione di città più inclusiva o le politiche di integrazione di cui tanto ha parlato Carmen Porcelli fino a qualche giorno fa. Come farà a tenere insieme De Magistris e Salvini? Questa mattina non abbiamo sentito argomentazioni politiche. Solo le solite critiche scomposte alla nostra proposta e alla nostra candidata sindaca. E una scelta che sembra mettere insieme, in nome del nemico comune – come dice un famoso detto popolare – il diavolo e l'acqua santa. Chissà qual è la contropartita, in termini di "posti che contano" che ha voluto assicurare. Niente di nuovo sotto il sole, insomma. È la solita politica a cui ci hanno abituato i partiti e la destra cittadina. È proprio dalla critica a questo modello che anni fa è partita la nostra avventura politica. Ed è sempre da qui che vogliamo continuare ad essere un riferimento per le generazioni vecchie e nuove di apriliani. Che meritano una proposta migliore". Così in una nota la coalizione Aprilia Civica, che sostiene la candidatura di Luana Caporaso Sindaca al turno di ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio.