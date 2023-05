Si infiamma lo scontro a sinistra dopo la decisione della lista CambiAprilia di appoggiare al ballottaggio il candidato sindaco del centrodestra Lanfranco Principi. La dura accusa lanciate dalla coalizione civica guidata da Luana Caporaso all'indirizzo di Carmen Porcelli non sono infatti piaciute a Unione Popolare, che taccia di ambiguità la stessa maggioranza civica che guida la città dal 2009 avendo imbarcato nelle liste candidati del Pd, di Azione, di Europa Verde ed ex Fratelli d'Italia come il candidato sindaco del centrodestra nel 2018 Domenico Vulcano, che fino a due mesi fa militava in FdI. "In un comunicato stampa di Aprilia Civica, leggiamo un attacco al candidato sindaco di centrodestra, Lanfranco Principi, nel quale si sottolinea l'eterogeneità della coalizione che lo sostiene, indicandone il perimetro nelle figure agli estremi di Salvini e De Magistris. Il riferimento è, ovviamente, all'appoggio a lui riconosciuto per il ballottaggio dalla candidata Carmen Porcelli, che recentemente proprio De Magistris aveva ospitato in un proprio evento.

Fa francamente sorridere - afferma Maurizio Marinozzi, portavoce di Unione Popolare di Aprilia - che proprio una lista a sostegno della Caporaso, intorno alla quale si è stretto anche l'ex candidato sindaco del centrodestra Domenico Vulcano, parli di eterogeneità e mancanza di rigore nella proposta politica altrui, ma come Unione Popolare non possiamo esimerci dal sottolineare ancora una volta ogni estraneità del nostro movimento politico al progetto elettorale di carattere esclusivamente civico di cui Carmen Porcelli si è fatta promotrice, avendo De Magistris partecipato da libero cittadino ed ex magistrato, non da rappresentante politico, ad un evento culturale che non ci ha visti coinvolti in alcun modo. Già in apertura della campagna elettorale avevamo criticato la tendenza del civismo a trasformarsi in ambiguità politica, dichiarando di non sostenere alcuna lista presente alle elezioni e lamentando la totale assenza di forze di sinistra radicale in cui riconoscerci. Le circostanze ci impongono di sottolineare che siamo per la salvaguardia dei beni comuni, per la ripubblicizzazione dei servizi essenziali e la tutela del territorio e dell'ambiente dai guasti di un capitalismo sempre più predatorio e mai e poi mai sosterremmo un candidato di centrodestra e progetti politici che si pongono all'antitesi di ciò che costituzionalmente siamo".