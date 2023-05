Il primo turno del 14 e 15 maggio non è bastato per eleggere il nuovo Sindaco di Aprilia. I cittadini apriliani torneranno alle urne il prossimo 28 e 29 maggio per il Ballottaggio. Per questo il quotidiano Latina Oggi ha deciso di organizzare un Confronto pubblico tra i candidati sindaco Lanfranco Principi e Luana Caporaso. Il faccia a faccia si svolgerà Giovedì 25 maggio, alle ore 19, in piazza delle Erbe ad Aprilia. A moderare il confronto, il direttore di Latina Oggi Tonj Ortoleva.

Ringraziamo i due candidati per aver accettato il confronto e sottolineiamo che è un onore per la nostra testata organizzare un evento di questa importanza per la città di Aprilia