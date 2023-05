"Nei primi cento giorni dell'insediamento della prossima consiliatura, metteremo mano al nuovo piano parcheggi per il centro urbano, per produrre benefici per residenti e commercianti. È un impegno importante che mi sento di prendere con la città, un atto strategico per dare nuovo impulso alla socialità e al commercio cittadino". E' questa la proposta che arrivata dalla candidata sindaco della coalizione civica, l'attuale assessore ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, che annuncia la volontà di metter mano al piano parcheggi nei primi tre mesi dell'attività amministrativa. "E' un provvedimento - promette Caporaso - su cui già in questi anni ci siamo confrontati con le forze politiche che hanno sostenuto l'Amministrazione civica e con commercianti e associazioni. E sul quale oggi c'è ampio consenso anche tra le liste che sostengono la mia candidatura. Credo che il tema del commercio cittadino, nel centro urbano e non solo, sia centrale per migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini apriliani. Negli ultimi anni, la pandemia ha avuto un impatto serio sui commercianti della nostra città. L'Amministrazione ha provveduto a sostener con alcuni interventi importanti, dagli sgravi per la Tosap fino alla riduzione della Tari. Ma è evidente che oggi occorra fare un salto di qualità, incidendo anche su linee strutturali e strategiche. Un commercio vivace e prospero incide sull'economia cittadina, sul lavoro e sull'occupazione. Ma anche sulla socialità, sulla possibilità di vivere il centro urbano in tutte le stagioni dell'anno. Anche per questo, al nuovo piano parcheggi intendiamo affiancare altri provvedimenti che riteniamo fondamentali per il rilancio del settore: rifinanzieremo il bando per il sostegno a nuove attività commerciali, un'iniziativa che già in passato ha consentito di avviare nuove imprese, con un occhio di riguardo alla sostenibilità, al sostegno a start-up giovanili, alla riapertura di locali dismessi. Vogliamo poi proseguire l'impegno per lo sgravio della Tari concentrandoci proprio sulle attività nuove o su quelle più colpite dagli anni di pandemia. Allo stesso tempo, anche in considerazione dei numerosi cantieri che abbiamo avviato o che sono in programma proprio nel centro cittadino, vogliamo approvare un nuovo regolamento comunale che consenta indennizzi alle attività commerciali penalizzate dai lavori. Infine, seguendo quanto scritto nel programma elettorale della nostra coalizione, vogliamo istituzionalizzare un tavolo permanente con i commercianti, per dare nuovo impulso al dialogo e al confronto permanente.Una nuova città ha bisogno di strumenti nuovi. Per continuare a crescere. Ma soprattutto per far sì che l'Aprilia dei prossimi decenni sia un posto dove è bello vivere. Per tutti e per tutte".