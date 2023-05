I 32 consiglieri hanno firmato il verbale di proclamazione davanti al sindaco e al segretario comunale Alessandra Macrì. Avendo espletato questo passaggio, dalla data odierna si iniziano a contare i giorni per la convocazione del primo Consiglio comunale: dal oggi il sindaco Matilde Celentano ha 10 giorni di tempo per convocare mentre la seduta dovrà svolgersi entro altri 10 giorni dalla convocazione. A conti fatti, il primo Consiglio comunale si svolgerà entro il 15 giugno.

