Si è insediata la Giunta del tre volte Sindaco Carla Amici. Un cerimoniale degno di una nuova era politica che dopo i duri scontri che hanno connaturato la fase preelettorale, si annuncia all'insegna della pacificazione e della collaborazione. Richiamata da tutti gli schieramenti promossi dall'elettorato rocchigiano e auspicata dal Prefetto di Latina, così come richiamato dal primo cittadino.

La Amici tiene per sé l'assessorato ai Lavori Pubblici, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Finanziamenti Europei e Coesione Territoriale-Europa, Bilancio. Nomina, Celestino Orsini vice Sindaco, Politiche per il Personale, Politiche per la Sicurezza, Politiche di Promozione del Turismo. Cipolla Davide assessore alla Manutenzione e cura del Territorio, Viabilità, Servizi Cimiteriali; Spaziani Martina, assessore alle Politiche integrate per la Sanità territoriale, Rapporti con le Università; a Foglietta Giuseppe va l'assessorato all'Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Politiche per la Sostenibilità ambientale politiche per lo sviluppo delle energie alternative, transizione. Al consigliere Nazzareno Bonanni vanno le deleghe al decoro urbano, attività produttive, artigianato, commercio sportello unico per le imprese, rapporti con le associazioni, rapporti con enti sora comunali; a Giulia Morelli vanno le politiche sociali, politiche di inclusione sociale, contrasto alla povertà, politiche di sviluppo per il sistema qualità nei servizi pubblici, promozione delle carte dei servizi. A Mirella Cotesta delega alla pari opportunità, politiche di contrasto alla violenza di genere, rapporti con la scuola e le istituzioni educative. A Gianluca Frateschi nominato capo gruppo della lista che ha portato alla vittoria Carla Amici, vanno le deleghe alla programmazione politiche culturali, iniziative e manifestazioni culturali musei, biblioteca, politiche attive per il lavoro e formazione, politiche della mobilità. Per il quinquennio 2023/2028 è stato designato quale delegato per l'attuazione del programma di mandato amministrativo e delle linee programmatiche con il compito di redigere redazioni semestrali circa la capacità di attuazione del programma Roberto Cammarone. A Carlo Ciotti delega alla protezione civile, partecipazione,rapporti con i quartieri; a Tamara Sanità delega alla digitalizzazione e innovazione, tutela e benessere degli animali ,beni comuni; a Nazareno Politi vanno le politiche giovanili e centri di aggregazione giovanile, la condizione giovanile, il forum dei giovani e informa giovani; a Cori Alessandro le politiche dello sport.

Lubiana Restaini consigliere di opposizione, assume la carica istituzionale di capogruppo della lista Roccagorga rinasce, che rappresenterà insieme a Giulio Ciotti, Francesco Scacchetti quale unico eletto per la lista Roccagorga X davvero, inscrive il suo gruppo in rappresentanza del PD. Assente al primo Consiglio comunale l'ex sindaco Nancy Piccaro per aver assunto in precedenza impegni professionali sfortunatamente coincidenti con la data della prima convocazione.