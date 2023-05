Lanfranco Principi è il nuovo sindaco di Aprilia. Ha battuto al ballottaggio Luana Caporaso. La festa è iniziata poco fa al point del candidato del centrodestra. I numeri che arrivano dalle sezioni non lasciano spazio a dubbi e dunque la coalizione ha avviato in festeggiamenti per la vittoria.

Principi riporta il centrodestra alla guida di Aprilia dopo oltre dieci anni.