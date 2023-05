Con lo scrutinio di 31 sezioni su 42 e con il 52,90% dei voti, presso il Point elettorale di Ascanio Cascella ci sono scene di giubilo e trionfo. Presso il point del sindaco uscente Orlando Pocci invece, i presenti sono usciti in strada per cantare Bella Ciao

In questo momento a Velletri, con lo scrutinio dei voti di 28 sezioni su 42, il candidato del centrodestra Ascanio Cascella è avanti nettamente con un 53,08% dei voti. Il sindaco uscente, Orlando Pocci, arriva al 46,92%. Il ballottaggio quindi, vede il centrodestra pronto a prendere le redini dell'amministrazione al termine di una campagna elettorale dai toni piuttosto forti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli