Sono partiti da oltre un'ora I festeggiamenti per la vittoria del nuovo sindavo di Aprilia Lanfranco Principi, eletto con il 52,8% delle preferenze. Musiche e cori di stadio hanno accompagnato la festa, candidati e sostenitori hanno improvvisato un corteo che dal point di piazza Benedetto Croce, sfilando lungo via Marconi, ha poi raggiunto la sede del Comune in piazza Roma dove Principi ha tenuto un breve discorso

Aprilia, vince Lanfranco Principi. E' lui il nuovo sindaco 5 ore fa Lanfranco Principi è il nuovo sindaco di Aprilia. Ha battuto al ballottaggio Luana Caporaso. La festa è iniziata poco fa al point del candidato del centrodestra. I numeri che arrivano dalle sezioni non lasciano spazio a dubbi e dunque la coalizione ha avviato in festeggiamenti per la vittoria. Principi riporta il centrodestra alla guida di Aprilia dopo oltre dieci anni. di: La Redazione