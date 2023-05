Sono tante ancora le incognite che separano Matilde Celentano dalla nomina della giunta. Ma il sindaco sparge ottimismo: «Mancano i dettagli e vi assicuro che i nomi che avete letto in questi giorni non corrispondono a realtà. Avrete sorprese», ha detto ieri pomeriggio, intercettata in centro per partecipare a una iniziativa della fondazione Caetani. Insomma, un messaggio chiaro che va anche nella direzione dei partiti: il sindaco ascolterà tutti, ma poi deciderà autonomamente sui nomi che entreranno nella giunta. E potrebbero esserci esclusioni eccellenti.

In ogni caso tra le questioni più spinose da risolvere c'è la situazione proprio della lista del sindaco. Cinque consiglieri eletti, avrà due assessori, uno dei quali tecnico, deciso direttamente dal sindaco Celentano, ossia Ada Nasti. L'altro nome sarà invece politico, ma qui s'è acceso un piccolo giallo interno. Infatti Celentano e Fratelli d'Italia avrebbero interloquito fino a questo momento solo con la più votata, ossia Annalisa Muzio, leader di Fare Latina, uno dei tre movimenti che componevano la lista. Gli altri non sono stati coinvolti come conferma il secondo degli eletti, Enzo De Amicis: «Nessuno mi ha chiesto nulla, sono in attesa». Muzio non pare intenzionata a entrare in giunta e dunque va compreso chi sarà l'assessore politico in quota alla lista Celentano.