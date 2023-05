La vittoria al ballottaggio di Lanfranco Principi ci consegna anche il nuovo Consiglio comunale, che sarà composto da 15 consiglieri di maggioranza e 9 di opposizione.

Nel centrodestra Fratelli d'Italia potrà contare su un gruppo di ben cinque consiglieri (Salvatore Lax, Carola Latini, Matteo Grammatico, Vincenzo La Pegna ed Edoardo Baldo), la lista Principi su una pattuglia di tre unità (Palmarino Savini, Sonia Bianchi e Gabriele Forcina), la Lega su due componenti (Elvis Martino e Giovanni Raffa) così come Forza Aprilia (Vittorio Marchitti e Fausto Lazzarini), infine entrano in Consiglio comunale anche Marco Moroni (Unione Civica), Roberto Boi (Ama) e Maria Teresa Fiore (Aprilia Valore Comune). Con il gioco degli assessorati però il volto della nuova assise potrebbe cambiare e dunque sperano anche i primi dei non eletti: Veronica Napolitano (FdI), Marcello Rampolla (lista Principi), Bruno De Luca (Lega), Nicoletta De Rossi (Forza Aprilia), Ilaria Cavallin (Unione Civica), Dania Zattoni (Ama) e Simone Pietrosanti (Aprilia Valore Comune).



Nell'opposizione invece il gruppo più numeroso sarà quello della lista Caporaso che potrà contare su tre consiglieri (il recordman di preferenze Davide Zingaretti, Davide Tiligna e Gloria Mastrocicco) oltre alla candidata sindaco Luana Caporaso. Entreranno nell'assise comunale anche il sindaco uscente Antonio Terra (Aprilia Città Civica), Fabrizio Fiorentini (Uniti per Aprilia), Bruno Di Marcantonio (Aprilia Domani), l'ex presidente del Consiglio comunale Pasquale De Maio (Forum per Aprilia) e Francesca Barbaliscia (L'Altra Faccia della Politica). Un gruppo di volti nuovi e vecchi senatori, pronti a dar battaglia dai banchi dell'opposizione.



Lasciano invece il Consiglio comunale alcuni volti storici della politica cittadina come Vincenzo Giovannini, primo dei non eletti con Aprilia Città Civica, che era entrato in Consiglio comunale per la prima volta quasi 20 anni fa. Dopo 14 anni non farà più parte dell'assise nemmeno Alessandra Lombardi: entrò nel 2009 come candidata sindaco della Rete dei Cittadini, appoggiando poi Domenico D'Alessio al ballottaggio e ottenendo l'assessorato all'Ambiente, carica che ha ricoperto fino al 2018 mentre negli ultimi cinque anni è stata presidente della commissione Servizi Sociali. La mancata elezione dell'assessore all'Ambiente Michela Biolcati Rinaldi e del consigliere Mauro Fioratti Spallacci era già nota dal primo turno, inoltre non entrerà in Consiglio comunale nemmeno l'ex presidente della Provincia di Latina Domenico Vulcano, terzo per preferenze con la lista Aprilia Città Civica, che in caso di vittoria di Luana Caporaso avrebbe ottenuto uno scranno nell'assemblea.