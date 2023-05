«L'amministrazione deve partire, c'è tanto da fare. La squadra c'è, manca ancora qualche dettaglio. Ma entro pochissime ore voglio avere il quadro definitivo per la nuova giunta». Così si è espressa ieri Matilde Celentano a margine dell'incontro promosso da Ance Latina, Camera di Commercio e Prefettura in una giornata convulsa dove però qualche schiarita è arrivata andando a delineare un esecutivo sulla carta sempre più certo e definito. A partire dai nomi che mancavano, quello indicato da Forza Italia e dall'Udc e che la Celentano ha ricevuto ieri dai coordinatori dei partiti. Per Forza Italia è stato indicato Antonio Cosentino, il vero outsider di questa tornata elettorale, 21 anni e 817 preferenze personali raccolte nel partito degli azzurri.

A Cosentino dovrebbe andare la delega ada attività produttive e commercio mentre per Mauro Anzalone, l'altro nome che era in lizza per il ruolo, si profila l'incarico di capogruppo e presidente della commissione sport, scuola e cultura, come lui stesso ha annunciato ieri in un messaggio al suo gruppo. A sorpresa invece l'Udc indica un nome esterno, dopo l'ipotesi sfumata per Maurizio Galardo e quella di Nicola Catani che preferirebbe restare in consiglio: si tratta di un volto noto a Latina, quello dell'avvocato Franco Addonizio, ex assessore al bilancio durante la prima giunta Zaccheo. Un nome vicino a Forza Italia indicato da Alessandro Paletta, al quale andrebbe la delega all'ambiente.

In Fratelli d'Italia sembra che il quadro anche sia chiaro: con Raimondo Tiero presidente del consiglio la delega allo sport e politiche giovanili andrebbe ad Andrea Chiarato, quella al turismo e alla marina a Gianluca Di Cocco. Partita ancora aperta nella Lega nella quale sono in pole Massimiliano Carnevale per I lavori pubblici e Federica Censi per scuola e cultura ma in questo caso potrebbe esserci qualche sorpresa perché anche le quotazioni di Marilena Sovrani, ex assessore della giunta Di Giorgi, sono salite e Censi potrebbe decidere di erstare in consiglio. Incerta anche la carta della lista di Matilde Celentano: il risultato di Fare Latina non dà adito a dubbi per un posto per Annalisa Muzio, probabilmente al welfare, ma se lei decidesse di restare in consiglio, come è emerso in queste ore si è fatto anche il nome di Fabio Bianchi o Massimo Marini, rispettivamente coordinatore comunale e portavoce di Fare Latina.

Ada Nasti, ex sub commissario e molto stimata proprio da Celentano, è invece il nome confermato per il bilancio e andrebbe in quota al sindaco e alla sua lista. In quota al sindaco anche l'urbanistica, che sarà affidato a un tecnico: qui qualche sorpresa potrebbe esserci, ieri il sindaco non si è sbilanciato ma le indiscrezioni delle ultime ore parlano di un tecnico dell'ufficio edilizia privata del Comune che ha lasciato l'ente anni fa. Il tutto con l'incognita quote rosa, devono essere almeno 4 su dieci, un dato da considerare.