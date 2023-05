E alla fine della cerimonia anche una foto di gruppo con quasi tutti i consiglieri presenti, una foto con maggioranza e opposizione per risandaldare il valore del Consiglio comunale.

Un Consiglio che sarà composto da 15 consiglieri di maggioranza e 9 di opposizione. Alla lettera dei nomi applausi per tutti e anche un abbraccio tra i due rivali alle ultime elezioni: il neo sindaco Lanfranco Principi la consigliera Luana Caporaso, entrambi ex assessori della giunta.

