"Come Lega Gruppo ID siamo stati ieri al fianco di agricoltori e allevatori che protestavano a Bruxelles sui temi del prezzo del latte e sulle nuova norme in materia di biodiversità che rischiano di penalizzare l'Italia". Lo afferma il parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi

"Davanti al Parlamento Europeo ho potuto incontrare esponenti di varie sigle che riuniscono gli imprenditori agricoli italiani ed europei e ho ascoltato le loro posizioni. I timori maggiori sono legati alla proposta di regolamento sulla biodiversità che riduce la produzione alimentare, mette a rischio comunità rurali già in via di estinzione e lascia molti produttori senza un reddito decente, limitando la disponibilità di terra e aumentandone il prezzo. La domanda degli agricoltori è rivolta ai legislatori europei alle prese con i dossier del Green Deal che interessano l'agroalimentare. Noi come Lega Gruppo Id lavoreremo al loro fianco per tutelare le attività".