La prima giunta si svolgerà il prossimo 5 giugno e dovrebbe servire a mettere ordine nello staff del sindaco, producendo una prima variazione di bilancio che possa trovare le risorse necessarie per segreteria, ufficio comunicazione oltre che per il capo di gabinetto. Ci saranno poi altre questioni tecniche da affrontare. Il Consiglio comunale in cui si insedieranno ufficialmente i consiglieri e Matilde Celentano presenterà il programma di mandato, dovrebbe svolgersi il 14 o il 15 giugno prossimi.

Dal punto di vista politico, alla fine, la composizione della giunta ha rispettato l'ordine di preferenze raccolte dai vari candidati nei partiti della maggioranza. I non eletti sono 4, ma solo uno può essere considerato completamente tecnico, ossia esterno alla politica: l'assessore al Bilancio Ada Nasti, sub commissario uscente di Latina che viene dall'organico della prefettura. Gli altri tre, Francesca Tesone, Franco Addonizio e Michele Nasso sono decisamente politici.

Alla fine il retroscena più gustoso nella formazione della giunta comunale lo ha fornito la Lega, che nel giro di 24 ore ha bruciato un paio di nomi finendo per pescare dal cilindro Francesca Tesone, la prima donna tra i non eletti che è entrata nella squadra di Matilde Celentano. Nel carroccio la situazione si è complicata perché Vincenzo Valletta non era convinto di un ingresso in giunta e per giorni ha chiesto di poter fare il presidente del Consiglio. Alla fine, grazie alla mediazione del coordinatore regionale Claudio Durigon, Valletta è rimasto in Consiglio facendo scorrere la lista e lasciando a Federica Censi l'opzione di scelta. E qui sarebbe arrivato il nome della Tesone. Massimiliano Carnevale, terzo nella lista, incassa l'incarico assessorile e il ruolo di vicesindaco. L'esperienza pregressa è dalla sua.

Ora saranno le scelte in Consiglio comunale e nelle commissioni a dover equilibrare il quadro di chi è rimasto fuori da questa infornata di nomine. In primis c'è Latina nel Cuore. Il movimento politico vicino all'ex sindaco Vincenzo Zaccheo puntava ad ottenere un assessore, in particolare la delega ai borghi. Il prescelto sarebbe stato Renzo Scalco. Ma in Fratelli d'Italia, lista in cui Lnc ha inserito i propri candidati, l'opzione di scelta s'è fermata al terzo degli eletti, ossia Gianluca Di Cocco, in quanto poi il partito ha scelto di indicare Michele Nasso come terzo ed ultimo assessore. Se fosse proseguita l'opzione di scelta, sarebbe toccato a Cesare Bruni, il quale ha però chiesto di fare il capogruppo e dopo di lui c'era Dino Iavarone, che avrebbe appunto indicato Scalco per la giunta. Ora proprio Iavarone e Scalco si aspettano due presidenze "pesanti" di commissione. Stesso discorso per Forza Italia dove il mancato secondo assessore sarà "compensato" con una presidenza di peso e con la guida dell'Ater di Latina. Ma nel pacchetto commissioni bisognerà fare i conti anche con la lista Celentano: De Amicis e Di Matteo, lasciati fuori da ogni scelta per la giunta, non si faranno superare di nuovo.