Grande soddisfazione e grande orgoglio di Fare Latina per la nomina di Annalisa Muzio, nuovo Assessore all'Urbanistica, allo sviluppo e pianificazione del territorio, ai borghi e periferie, della città di Latina.

Il movimento politico Fare Latina interviene sulla nomina di Annalisa Muzio, nuovo Assessore all'Urbanistica, allo sviluppo e pianificazione del territorio, ai borghi e periferie del comune di Latina. "Una nomina che inorgoglisce tutto il gruppo di Fare Latina che, in questi tre anni, ha lavorato duramente ottenendo, fin da subito, il risultato di avere un suo rappresentante all'interno del consiglio comunale di Latina- si legge nella nota del movimento - Oggi, poi, la grande soddisfazione di avere anche un nuovo consigliere comunale visto che, nell'assise cittadina, entrerà di diritto il primo dei non eletti sempre della lista Celentano, a cui ha aderito Fare Latina, ovvero Alessandro Porzi".

Ad intervenire sul grande risultato raggiunto Massimo Marini e Roberto Stabellini, neo vice presidenti del movimento politico.

"Grande amore per la città e passione per la politica del fare: questi i princìpi che hanno consentito ad Annalisa Muzio – spiegano Marini e Stabellini - di ottenere una delega importante e che, nello stesso tempo, hanno premiato tutto il gruppo di Fare Latina, riconoscendo alla fondatrice e leader del nostro movimento, un assessorato di grande rilievo come l'Urbanistica. Fare Latina sarà una sentinella sul territorio. Ascolteremo i suggerimenti e le istanze dei cittadini per poi promuoverle sui tavoli istituzionali per farle diventare risposte concrete. L'Assessore Muzio – continuano i due neo vice presidenti - potrà contare sul sostegno del gruppo di lavoro di Fare Latina che ha già programmato un appuntamento importante in cui esporrà il suo punto di vista e la sua visione di città. Ci riferiamo al nostro prossimo appuntamento degli Stati Generali ai quali parteciperanno soggetti pubblici e privati per raccontare, e immaginare insieme, un percorso che tracci le linee di sviluppo di Latina e dei suoi borghi. Per la prima volta, infatti, l'assessorato all'urbanistica si occuperà anche di ridisegnare i nostri borghi di fondazione di cui Annalisa Muzio si è sempre occupata. Fare Latina ha sempre inteso l'azione politica sul territorio come una marea che cresce portando benefici, una visione collettiva capace di premiare tutti i soggetti in campo, cittadini e imprese. Siamo certi che l'Assessore Muzio – concludono Marini e Stabellini - con la tenacia e l'impegno che da sempre la contraddistinguono, insieme al nostro Sindaco e ai colleghi di Giunta, saprà interpretare e tradurre in atti amministrativi quello che la città chiede ormai da troppi anni, per elevare la qualità della vita e vedere finalmente Latina premiata come merita. Vogliamo esprimere il nostro augurio di buon lavoro al sindaco, Matilde Celentano, a tutta la Giunta e al nostro consigliere comunale, Alessandro Porzi che, ne siamo certi, saprà ben interpretare l'idea di politica di tutto il gruppo di Fare Latina".