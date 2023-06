Continuano i confronti del sindaco Lanfranco Principi per formare la nuova giunta, una squadra che dovrebbe essere annunciata entro una settimana. Questa almeno è l'intenzione del primo cittadino, che oggi riprenderà i colloqui con partiti e movimenti già avviati nei giorni precedenti. All'80% la squadra appare già fatta con alcuni nomi in pole position per un ruolo in giunta o alla presidenza del Consiglio comunale: Carola Latini di Fratelli d'Italia, Elvis Martino per la Lega, Vittorio Marchitti per Forza Aprilia, Marco Moroni per Unione Civica, Roberto Boi per Ama e Mariateresa Fiore per Aprilia Valore Comune. Poi un altro posto di sicuro spetterà a FdI con tre persone a contenderselo (Salvatore Lax, Matteo Grammatico e Vincenzo La Pegna) ma il grande enigma - quello che attualmente non permette la quadratura del cerchio - riguarda l'assessorato alle Finanze, un ruolo al momento sguarnito.

L'ipotesi che si sta facendo strada in queste ore è di affidare l'assessorato a un tecnico esterno, possibilmente una donna, in modo così da trovare il terzo assessorato "rosa" per garantire la parità di genere. Individuare un tecnico in questo campo non appare un gran problema per Principi, che in virtù della sua esperienza professionale (attualmente è presidente dell'ordine provinciale dei consulenti del lavoro) può vantare una notevole conoscenza di professionisti sia ad Aprilia che fuori città. Se si dovesse optare per un assessore tecnico la lista "sacrificata" sarebbe proprio quella del sindaco, ovvero la lista Principi, ma allo stato attuale nulla è stato ancora deciso.

Sembra invece essere risolto l'altro rebus che riguarda la composizione della giunta, ovvero la distanza tra le richieste di Fratelli d'Italia (tre posti) e le intenzione del primo cittadino, che invece vorrebbe concedere solo due assessorati di peso o in alternativa un ruolo in giunta e la presidenza del Consiglio. Per FdI i posti nella nuova squadra di governo saranno due, ma in maggioranza stanno studiando delle soluzioni per riuscire a venire incontro alle richieste del partito. Un'ipotesi per esempio potrebbe essere quella di risarcire Fratelli d'Italia sostenendo la candidatura di un loro consigliere alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, una controproposta utile per trovare un accordo anche se l'impressione è che entro pochi giorni tutti i nodi saranno sciolti.