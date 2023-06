Sessantotto nuove assunzioni con scorrimento dalla graduatorie. Il Comune di Latina arriverà presto ad arricchire la sua pianta organica in forte sottodimensionamento con le risorse e le procedure previste dalla passata amministrazione e che ora andranno in porto. Se ne è parlato ieri nella prima giunta al varo ufficiale dopo la nomina di una settimana fa. Per l'anno 2023 si prevedono assunzioni per 68 unità su vari profili tra amministrativi tecnici di vigilanza e dirigenti. Una grande boccata d'ossigeno per un Comune che proprio negli ultimi anni ha vissuto e sofferto nelle pieghe della sua struttura le inefficienze e i ritardi causati dalla carenza di personale. Con i concorsi chiusi il 31 dicembre fino a oggi erano stati 64 i nuovi assunti tra vincitori concorsi scorrimento graduatorie altri enti, mobilità e stabilizzazione comandati. Per avere un'idea di come il Comune si è mosso in questi anni basta prendere le tabelle nella sezione trasparenza relative al fabbisogno della pianta organica, che fu stimato già a suo tempo dal commissario Barbato. I dipendenti erano 516 con carenza di 350 unità, un dipendente ogni 260 abitanti. Nel 2017 invece erano stabili a 517 per poi calare nei anni successivi.

Nel 2020 il personale del Comune di Latina, seconda città del Lazio, ammontava a 486 unità (erano 468 nel 2019) con 30 unità di personale in meno del 2016, a dispetto del piano assunzionale annunciato per potenziare la struttura. Oggi con le nuove assunzioni e quelle previste nel 2023 le cose dovrebbero nettamente migliorare. Ieri il primo atto firmato dalla giunta è stato quello per il potenziamento dell'ufficio Uma che prevede l'utilizzo a scavalco di una dipendente del Comune di Cisterna, un provvedimento che è stato deliberato da entrambe le giunte municipali. A fronte di questo provvedimento e della presa d'atto di alcune mobilità volontarie verso altri Comuni, si è parlato del personale dipendente per riorganizzare la macchina amministrativa del Comune perché c'è necessità di ampliamento e ci sono pochi dipendenti in diversi settori. nei prossimi giorni verrà stilato un piano delle priorità per andare a vedere dove intervenire con più urgenza.