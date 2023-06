Berlusconi venne a Latina nel 2011, il 13 maggio, per la campagna elettorale del Centrodestra riempendo il teatro D'Annunzio. Imprenditore di successo è stato fondatore di Forza Italia di cui è ancora presidente. Era stato eletto senatore nel 2022

Silvio Berlusconi è morto questa mattina a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano. Era ricoverato da alcuni giorni e aveva una forma di leucemia. Al suo capezzale, per le ultime ore, si sono portati i figli e la compagna Marta Fascina.

