"E' morto Silvio Berlusconi. Un uomo che ha fatto della politica, dello sviluppo dell'Italia, del benessere dei nostri cittadini e delle nostre imprese la sua missione quotidiana. Ha insegnato a tutti noi cosa siano la passione e la politica. Lascia all'Italia un esempio di vita e di fare politica senza orari, senza pregiudizi, senza barriere - si legge nella nota - Forza Italia è nata grazie alla sua lungimirante intuizione, alla sua caparbietà a voler creare un futuro migliore per i giovani, le famiglie, gli anziani. E' stato un guerriero che di fronte alle avversità che la vita, la politica, la malattia gli hanno messo di fronte non ha mai smesso di lottare. Grazie Presidente, hai scritto la storia del nostro Paese".

La morte di Silvio Berlusconi ha naturalmente generato una serie di reazioni politiche anche degli esponenti di centrodestra della nostra provincia. In primis a prendere parola è stato il coordinatore regionale di Forza Italia, il Senatore Claudio Fazzone.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli