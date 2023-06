È stato approvato dal Consiglio Comunale, riunitosi nella giornata di ieri in Aula Consiliare, il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023-2025 - ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 - strumento essenziale attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi.

Le previsioni del bilancio sono state elaborate sulla base delle linee e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), atto che costituisce la guida strategica – attraverso mission e vision in coerenza con la programmazione di Governo e Regionale - e operativa – strumento cardine di supporto al processo di previsione di obiettivi previsti.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

«Con l'approvazione del Bilancio preventivo – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese – abbiamo gettato le basi per il lavoro che ci aspetta nei prossimi anni, con l'obiettivo di predisporre le favorevoli condizioni ad un plurale ed equilibrato sviluppo del sistema socio-economico-territoriale, favorendo la qualità di vita dell'intera comunità. La buona e corretta amministrazione rappresenta il punto di riferimento per proseguire nell'attività di crescita del territorio, al fine di dotarlo di infrastrutture e servizi sempre più adeguati, efficienti e corrispondenti alle aspettative del cittadino. Dalla prosecuzione e completamento delle opere avviate, alla creazione di nuove progettualità. Queste le linee guida che l'Amministrazione intende perseguire ponendo solide basi per "traghettare" Gaeta da città dei bisogni a città delle opportunità. L'avviato programma di riqualificazione, non solo strutturale ma anche culturale e sociale del territorio, deve pertanto proseguire per consentire alla città di continuare a crescere.

Sono orgoglioso di poter comunicare che il nostro Comune è assolutamente in linea, anzi ha addirittura anticipato i tempi, nella conclusione delle procedure inerenti alle progettualità del PNRR, e abbiamo predisposto una dettagliata programmazione relativa alle infrastrutture viarie, all'efficientamento dei sistemi di produzione energetica sui beni comunali, all'istruzione e al diritto allo studio, allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente, alle politiche sociali, soprattutto in ottica di politiche abitative, edilizia agevolata e housing sociale, come indicato nel programma elettorale. Inoltre, abbiamo riservato particolare attenzione al turismo, che rappresenta il core business della nostra Città. Procediamo il nostro cammino con determinazione e impegno, avanti tutta!».

Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Adempimenti art. 172 Lett. B) Decreto Legislativo 267/2000. Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie per le leggi 167/62, 865/71, 457/78, nell'ambito delle perpetrazioni ex art. 51 L. 865/71 nelle sottozone di P.R.G. "C3 Calegna", "B5 Calegna", nonché da destinare ad attività produttive e terziarie. Verifica prezzo di cessione. Provvedimenti. Bilancio di previsione 2023/2025.

2. Modifica Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno.

3. Approvazione del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - modifiche e integrazioni.

4. Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019". Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 30.04.2021. Integrazione.

5. Art. 82 T.U. 267/2000. Indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali. Anni 2023-2025.

6. Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione.