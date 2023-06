E' stato pubblicato nelle scorse ore un nuovo bando, nell'ambito dei Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio, che prevede un importante investimento indirizzato alle aziende agricole. 12 milioni di euro nell'ambito della sottomisura "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole", legata alla diversificazione delle attività agricole.

"Un tema, questo, che sarà sempre più centrale nel concetto, più ampio e moderno, di agricoltura che guarda al futuro – afferma il consigliere regionale e vive presidente della Commissione agricoltura, Vittorio Sambucci - Agricoltura oggi significa diversificare le attività aumentando i servizi, al fine di dare un'esperienza unica e completa ad un pubblico che non è più solo consumatore ma anche esploratore. Tutto ciò dà alle aziende la possibilità di migliorare il proprio posizionamento nella filiera agroalimentare, di integrarsi con il contesto territoriale in cui si trovano ad operare, rispondendo così alle nuove istanze collettive nei confronti dell'agricoltura. Un'opportunità fondamentale – prosegue Sambucci - che segna un ulteriore passo nel solco del buon lavoro e dell'attenzione verso il mondo dell'agricoltura dell'amministrazione regionale, ed in particolare dell'assessore al ramo Giancarlo Righini. Un lavoro puntuale per creare economia e dare impulso alla diversificazione delle attività agricole che, da vice presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio, non posso che evidenziare".

Possono partecipare a questo bando anche coloro che non sono ancora iscritti all'Elenco Regionale delle Aziende Agrituristiche ma che si impegnano obbligatoriamente a farlo successivamente. Rimane aperta la fruibilità di quest'ultimo alle aziende che sono invece intenzionate a perseguire l'obiettivo della "Trasformazione e Vendita diretta dei prodotti tipici". C'è tempo per partecipare fino all'11 settembre 2023.