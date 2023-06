Fiori, commozione, nuovi eletti, nomine formali, il giuramento nel nome della Costituzione e un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi. Questi i tratti salienti del primo consiglio comunale della nuova amministrazione Celentano, iniziato questa mattina intorno alle 10.20 e ancora in corso di svolgimento. Trentadue i consiglieri presenti nella seduta presieduta dal consigliere anziano Raimondo Tiero che si è aperta con le parole di Matilde Celentano a ricordo di Silvio Berlusconi nei giorni dei funerali e del lutto nazionale ("un uomo che ha saputo innovare la politica al di là dell'appartenenza di partito"), un tributo di Forza Italia letto da Mauro Anzalone e un minuto di silenzio osservato in aula.

Poi il giuramento del sindaco Celentano dopo un omaggio floreale proprio da parte del primo cittadino alle consigliere presenti. "E' con orgoglio e responsabilità che oggi da sindaco di Latina e di tutti i cittadini osservo la Costituzione - ha detto la Celentano - è il nostro patrimonio irrinunciabile, sarà la mia e la nostra guida, è un porto sicuro, non ci stancheremo mai di onorare la Costituzione e di farla osservare ai nostri giovani. Dobbiamo fare rete tra istituzione e società civile attraverso la partecipazione democratica, sarà il mio impegno. Voglio ringraziare chi ci ha dato la fiducia, ma anche chi non ci ha scelto indipendemtemente dagli steccati ideologici, eserciterò tutte le funzioni attribuitemi da norme e regolamenti per il bene della comunità". La Celentano, prima sindaco donna nella storia di Latina, ha ringraziato il marito, le figlie e gli amici per il supporto morale e ha ricordato di dover affrontare un percorso arduo e affascinanate riconoscendo la complessità in ogni situazione e rendendo viva la dialettica tra maggioranza e opposizione. "Lavoreremo per una Latina città dle Novecento che ha bisogno dela nostra cura - ha aggiunto- una città giardino in cui fioriscano, infrastrutture, cultura e opportunità, riaprano i musei e si realizzino percorsi per la cultura, per una Latina città universitaria, per una offerta formativa che sappia intercettare i bisogni sul territorio e porre al centro delle scelte politiche le persone". Nel corso del consiglio è stato eletto all'unanimità il consigliere di Fratelli d'Italia Raimondo Tiero come presidente del consiglio comunale, mentre come vicepresidenti sono stati eletti Giuseppe Coriddi di Forza Italia e Leonardo Majocchi del Pd.

Come segretari scelti Francesca Maria Pagano della lista Celentano, Nicola Catani della lista Udc/Dc e Nazzareno Ranaldi della lista Per Latina 2032. Visibilmente emozionato Raimondo Tiero: "Ringrazio la comunità - ha detto - oggi assumo l'onere e l'onore di rappresentare totalmente questa assemblea, non sarò della maggioranza o della minoranza ma presidente dell'intero consiglio, noi come amministratori siamo chiamati a dare risposte, chi si rivolge a noi lo fa per bisogni, noi abbiamo il dovere di alleviare questi bisogno. Cercherò umanamente di capire il senso delle cose e di metterlo prima del rigore regolamentare. Sono stato eletto come parte della città, ora sarò il presidente di tutta la città, fatta di sensbilità diverse. Il nostro dovere è farle esprimere". Come quarto punto all'ordine del giorno la nomina dei capigruppo dei partiti: la Lista Celentano ha scelto Enzo De Amicis capogruppo e Francesca Maria Pagano vicecapogruppo, per l'Udc Maurizio Galardo, per la Lega Vincenzo Valletta capogruppo e Federica Censi vice, per Forza Italia Mauro Anzalone capogruppo e vicecapogruppo Fausto Furlenetto, per Fratelli d'Italia Cesare Bruni capigruppo e Dino Iavarone vicecapogruppo. Damiano Coletta entra dal gruppo Misto nel gruppo di Lbc che avrà Dario Bellini come capogruppo, e vicecapogruppo Loretta Isotton, per il Pd invece sarà capogruppo Valeria Campagna. Maria Grazia Ciolfi sarà capogruppo del M5S e Nazzareno Ranaldi capogruppo di Per Latina 2032.