Saranno sette gli assessori: Vittorio Marchitti (Forza Aprilia) vice sindaco e assessore all'ambiente, Sport e Spettacolo; Carola Latini (Fratelli d'Italia) alle Attività Produttive e Agricoltura, Veronica Napolitano (FdI) ai Servizi Sociali, Gemma Stampatore (lista Principi) assessore a Bilancio e Finanze; Elvis Martino assessore alla Scuola, Cultura ed Edilizia Scolastica; Marco Moroni (Unione Civica) ai Lavori Pubblici e Roberto Boi (Ama) all'Urbanistica. Sei incarichi politici e uno tecnico (Stampatore) per la nuova squadra di Principi, che sarà presentata oggi pomeriggio nel Consiglio comunale che dovrà votare il nuovo presidente.

