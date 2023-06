Salvatore Lax è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Aprilia. L'elezione è arrivata pochi minuti fa nel corso della prima assemblea cittadina che dell'amministrazione Principi. Lax, il consigliere più votato di Fratelli d'Italia è stato eletto all'unanimità (25 voti) alla seconda votazione. Ad accompagnare l'elezione l'applauso del pubblico in aula. "Ringrazio maggioranza e opposizione che mi hanno votato, sarò un presidente leale che darà pari opportunità a tutti, la mia presidenza sarà incentrata sull'asfalto e sull'equita'". Ad augurare buon lavoro al neo presidente, dagli scranni della minoranza, è stato il suo predecessore Pasquale De Maio. "In bocca al lupo e buon lavoro. Con questo voto abbiamo voluto far passare il concetto che per noi non ci sono nemici ma solo avversari politici, faremo opposizione ma sempre con mezzi leciti". Vice presidente del Consiglio sono stati eletti Mariateresa Fiore (Aprilia Valore Comune) e Davide Zingaretti (lista Caporaso).