In vista delle primarie per l'elezione della Segreteria e dei componenti dell'Assemblea regionale che si svolgeranno Domenica 18 Giugno, il Circolo locale del Partito Democratico ha deciso di esprimere la nostra candidatura nella lista "Rete Democratica," a sostegno del candidato Segretario Daniele Leodori. E saranno Moreno Calabrese e Claudia Scaringella candidati appunto nella lista "Rete democratica" a rappresentare il circolo di Sabaudia che sceglie due giovani.

"Una doppia candidatura - fanno sapere i candidati - decisa dalla base del partito in totale autonomia rispetto alle logiche correntizie e di vertice, che segue il percorso di aggregazione politica iniziato lo scorso anno con le Elezioni Amministrative che ci hanno visti entrambi impegnati nella lista civica "Massimi Sindaco". Il nostro successivo ingresso nel Partito Democratico, la partecipazione alle elezioni regionali e nazionali nonché alle primarie per il congresso nazionale, sono stati caratterizzati da un impegno costante finalizzato ad aggregare esperienze e sensibilità politiche anche diverse attorno ad un progetto e una idea di partito comune.

Da questa visione e prospettiva nasce la scelta di aderire alla lista "Rete Democratica", nella consapevolezza che garantire la stabilità del partito e valorizzare la filiera istituzionale è fondamentale per affrontare le sfide future che ci attendono.

E il nostro territorio ha bisogno di essere maglia di questa rete democratica, di qui il nostro appello al voto per domenica 18 Giugno - dalle 8.00 alle 20.00 - in Piazza del Comune dove sarà allestito il seggio per le elezioni del Segretario Regionale e dei componenti dell'Assemblea regionale. Non mancate".