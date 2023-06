Michele Nasso, commissario comunale di Fratelli d'Italia Latina, ha convocato per oggi alle 19 presso la sede della Federazione provinciale del partito, un incontro tra il gruppo consiliare di FdI, i suoi rappresentanti nella Giunta Celentano e i responsabili dei dipartimenti del partito.

«Dopo la fase elettorale che ci ha visti tutti mobilitati - spiega Nasso - è giunto ora il tempo di attivare la rete tra partito e rappresentanza per tradurre i bisogni dei cittadini in risposte amministrative. Sarà l'occasione per riconoscerci ognuno nei nuovi ruoli acquisiti e coordinare le azioni nel rispetto dell'autonomia di ciascuno». «Abbiamo sempre lavorato in sintonia - spiega Nasso - questo spirito rappresenta una delle maggiori virtù della nostra comunità di patrioti, che intendiamo coltivare e implementare. Esempio di questa coesione è l'unità che abbiamo manifestato sia nella fase elettorale, sia in quella di definizione degli assetti di Giunta. Colgo l'occasione per sottolineare come le nostre azioni siano a supporto della guida del sindaco Matilde Celentano, la quale sta esprimendo al meglio quelli che sono stati gli impegni che abbiamo assunto nei confronti degli elettori. Il partito è la casa di tutti noi e rappresenta il supporto necessario per raccogliere i bisogni dei cittadini e per fornire gli strumenti all'amministrazione per il loro soddisfacimento. E' giunto il tempo di dare quelle risposte concrete che i latinensi attendono da troppi anni».

E sul fronte amministrativo nei giorni scorsi era arrivato anche dal presidente del consiglio comunale Raimondo Tiero l'invito alle forze politiche a definire al più presto il quadro delle commissioni consiliari. E a questo punto si deve lavorare, e subito. «Occorre definire al più presto la composizione delle commissioni consiliari – aveva detto Tiero - la politica deve dare risposte e possibilmente nell'arco di pochi giorni. Mi auguro che vi sia una grande senso di responsabilità da parte di tutti e si diano risposte precise ai cittadini elettori. La nostra comunità è stata chiamata a scegliere i propri rappresentanti in un momento particolarmente difficile per la città, commissariata per ben quattro volte negli ultimi 13 anni».