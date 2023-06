Sarà Daniele Leodori il segretario del partito Democratico del Lazio. Non ha tradito le attese la partita tra lui e Mariano Angelucci che si è giocata direttamente nei 437 gazebo disseminati per tutta la Regione, per scegliere il successore dello scomparso Bruno Astorre alla segreteria regionale del Partito democratico. Leodori, 53 anni, già vice presidente della Regione nell'ultima giunta Zingaretti e attualmente vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, è apparso subito in vantaggio e alla fine ha chiuso con un risultato che è un plebiscito: quasi il 95% delle preferenze. Era sostenuto da 5 liste: "Lazio Democratico", "Rete Democratica", "Leodori, a Sinistra", "Uniti a Sinistra per la Costituente", "Il Pd delle Opportunità", di cui tre con una rappresentanza pontina. Alle 22 di ieri e con 2/3 dei Comuni scrutinati in provincia Rete Democratica, sostenuta da La Penna, Sarubbo e Majocchi si attestava intorno al 53,91% delle preferenze, ‘Il Pd delle opportunità' di area moscardelliana intorno al 26,59% e Lazio Democratico sostenuto da Enrico Forte e Valeria Campagna intorno al 18,81%.

Per Mariano Angelucci 41 anni, consigliere comunale in Assemblea capitolina e presidente della Commissione turismo, a sostenerlo c'era la lista "Lazio Democratica". Alle 12 di ieri l'affluenza raccolta dai comitati provinciali nei 437 gazebo nella Regione era sui 20mila i votanti, cinquantamila circa invece quella finale. In provincia di Latina nei 28 gazebi superati i 5mila votanti, un buon risultato per le primarie regionali. Leodori si è presentato con una candidatura costruita già da mesi e articolata sull'ottimo risultato personale ottenuto alle elezioni regionali che lo ha visto essere il più votato nelle province della Capitale: «Ho una nuova idea di partito che passa per la valorizzazione degli iscritti - aveva detto - e dei circoli. Il partito va riorganizzato nella sua complessità». Ieri così ha commentato a caldo: «Ringrazio il popolo del Partito Democratico che mi ha indicato ai gazebo come nuovo segretario regionale. Tante persone hanno partecipato a questa bella giornata di democrazia, che è stata possibile grazie al lavoro e all'incredibile disponibilità dei nostri militanti e volontari. Ora al lavoro, insieme, per un Partito all'altezza delle nuove sfide che abbiamo davanti: lavoro, giustizia sociale e ambientale, diritti». Così ha commentato invece i primi dati il segretario provinciale del Pd Latina Omar Sarubbo: «Congratulazioni a Daniele Leodori, indubbiamente è il segretario di tutti con queste percentuali. Siamo molto soddisfatti per la partecipazione di oltre 5mila votanti in provincia di Latina. Ora, mi lasci dire, dopo il Pd della conta costruiamo insieme il Pd che conta a partire da una decisa opposizione in regione».

La nota di Omar Sarubbo, segretario provinciale del Pd

"In primo luogo desidero ringraziare tutti i segretari di circolo, gli iscritti, i volontari per aver allestito seggi e gazebo per le primarie in tutto il territorio provinciale. 29 punti voto per una importante partecipazione di 5755 elettori. Ancora una prova organizzativa e politica importante in un anno in cui si è continuamente votato: due turni amministrativi, politiche, regionali e congressi a tutti i livelli. Grazie di cuore a tutte le democratiche e democratici perché questa adesione e questa militanza sprigionano energie positive.

Mi congratulo con Daniele Leodori per l'importantissima affermazione e saremo al suo fianco per ricostruire il partito del Lazio a cominciare dalla valorizzazione dei territori e della nostra rete organizzativa di base. Un partito che ha davanti a sé una stagione di opposizione decisa al governo regionale che già dalle prime mosse si rivela corporativo, ideologico ed accentratore. Da questo ripartiamo per prenotare vittorie future che Leodori ha già dato ampia dimostrazione di saper costruire. Un ringraziamento anche all'altro candidato segretario, Mariano Angelucci, per l'impegno e le idee che saranno patrimonio del nostro progetto collettivo.

Ora passiamo dai voti ai contenuti. Il 1 luglio terremo la già annunciata Conferenza Programmatica Provinciale presso l'infermeria di Fossanova dove rimetteremo al centro del nostro dibattito le politiche per lo sviluppo del territorio e l'idea di futuro che vogliamo per i nostri figli. Parleremo di economia, lavoro e formazione, assetto del territorio, sanità, ciclo dei rifiuti e delle acque, mobilità, ambiente ed altri temi di interesse collettivo.

Congratulazioni ai 17 eletti della nostra provincia che entreranno a far parte dell'Assemblea regionale e grazie di cuore a quanti non sono stati eletti ma con il loro pregevole impegno hanno prodotto un bellissimo momento di intensa partecipazione".

La nota del consigliere regionale Pd Salvatore La Penna

Auguri di buon lavoro al nuovo segretario regionale del Partito Democratico del Lazio, Daniele Leodori. Quella di ieri è stata una bellissima giornata di partecipazione; un dato importantissimo di affluenza alle elezioni primarie per il congresso regionale sia nel Lazio che in provincia di Latina. Sono molto soddisfatto dello straordinario risultato, nella nostra provincia e nel Lazio, della lista Rete Democratica, che abbiamo costruito e sostenuto insieme a tante e tanti militanti, attivisti, circoli, amministratori.

In provincia di Latina Rete Democratica ha raccolto il 54,4% dei consensi, frutto di un lavoro lungo di partecipazione, condivisione, radicamento territoriale, dialogo con i circoli e con gli amministratori. Un patrimonio su cui si sta lavorando da diverso tempo e che continuerà a produrre la sua azione, in maniera aperta ed inclusiva, per la costruzione e il rinnovamento del Partito Democratico. Ringrazio di cuore le candidate e i candidati all'assemblea regionale per il grande impegno profuso; tutti i nostri militanti e dirigenti dei circoli per aver reso possibile questo ulteriore momento di partecipazione alla coda di una fase caratterizzata da tanti appuntamenti elettorali; il segretario provinciale, Omar Sarubbo, per l'impegno e per il prezioso lavoro svolto. Un augurio di buon lavoro a tutte le elette e a tutti gli eletti in assemblea regionale. È stato e continuerà ad essere un impegno ed uno sforzo collettivo. Abbiamo bisogno di un PD forte in questa nuova stagione di opposizione in Regione, che costruisca subito una proposta competitiva, larga ed inclusiva e un campo alternativo alle destre.

La nota della senatrice Marinella Pacifico, iscritta al Pd

"Ho sostenuto, insieme al presidente Stefano Pedica, al responsabile dell'organizzazioneFrancesco Elia e a tutti i componenti e simpatizzanti di Cantiere Democratico, la candidatura di Daniele Leodori alla guida del PDLazio. Da interlocuzioni sostenute con l'ex presidente della regione Lazio e assessore al Bilancio della giunta Zingaretti, abbiamo già avviato argomenti di discussione e azione che interessano il nostro territorio, quali la gestione delle Rsa e la tutela degli amministrati, 22.000 solo nel Lazio, che attendono una risposta alle criticità della Legge 6/2004, la situazione delle carceri e delle pari opportunità spesso negate alle donne che operano nella polizia penitenziaria, l'intervento dei servizi sociali inerente alla tutela dei minori nelle case famiglia, la gestione delle attività di navigazione per il collegamento con le isole minori e tanto altro. Nei prossimi giorni chiederemo incontri a cui parteciperanno anche i cittadini, che soffrono condizioni di disagio. Persone che questa filiera di destra della nostra regione sembra non voglia proprio considerare. Mi unisco agli auguri di buon lavoro del presidente Pedica, assicurando il sostegno necessario per la soluzione dei tanti problemi che attendono soluzione."