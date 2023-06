Il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi completa la squadra di governo, nominando la dottoressa Gemma Stampatore assessore alle finanze del Comune di Aprilia. Questa mattina il sindaco Lanfranco Principi ha firmato il decreto di nomina dell'assessore, alla quale sono state attribuite le deleghe al Bilancio, finanze e tributi, rapporti con le aziende e gli enti derivati, affari generali ed amministrativi, servizi demografici. Nata il 30 novembre 1965, originaria di Guidonia Montecelio, Gemma Stampatore è laureata in scienze economiche e iscritta agli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, presso il registro dei revisori legali dei conti e nell'elenco dei commissari liquidatori del Ministero dello Sviluppo Economico. Tra le numerose esperienze professionali, vanta incarichi di rilievo nell'ambito della pubblica amministrazione, quale componente dell'organismo interno dei controlli in enti pubblici presso i comuni di Ventotene, Guidonia Montecelio e Valmontone, componente dell'organismo interno di valutazione del Comune di Colonna, componente del collegio organo di revisione economica e finanziaria del Comune di Tarquinia e Mompeo e Commissario Liquidatore del Ministero dello sviluppo economico. Consigliere del consiglio dell'ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili del comune di Tivoli, dal 2010 al 2016 ha ricoperto anche l'incarico di Presidente del comitato pari opportunità presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti del Comune di Tivoli. "Voglio augurare a Gemma Stampatore un buon lavoro - dichiara il sindaco di Aprilia - e ringraziarla per aver accettato di questo incarico. Un ruolo importante e sicuramente non facile da svolgere in una città come Aprilia, con tante criticità da affrontare per dare risposta ai bisogni dei nostri concittadini, garantendo al contempo quella stabilità economica e finanziaria necessaria a garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa. Con il suo ingresso il giunta, Gemma rappresenterà un valore aggiunto per la nostra amministrazione. Le sue competenze, l'esperienza di lungo corso maturata nell'ambito della pubblica amministrazione e le comprovate qualità umane e professionali la rendono la persona giusta per ricoprire questo ruolo