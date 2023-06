Partiti e liste civiche scelgono i capigruppo tra conferme e sorprese rispetto ai pronostici della vigilia. Nelle scorse ore negli uffici della presidenza del Consiglio comunale e della segreteria generale sono arrivate le comunicazioni delle liste rappresentate nell'assise, che hanno indicato il consigliere prescelto.

Fratelli d'Italia, il maggior partito dell'assemblea con cinque consiglieri, ha nominato come capogruppo Edoardo Baldo. Un nome che rappresenta una novità, visto che Baldo (alla prima esperienza in Consiglio) è stato preferito a Matteo Grammatico e a Vincenzo La Pegna, uno dei decani dell'aula, per il quale si prospetta la presidenza di una commissione di rilievo. La lista "Aprilia 2023 - Principi sindaco" ha invece indicato Rino Savini, anche se sull'ex assessore incombe l'ipotesi di incompatibilità avanzata nel Consiglio d'insediamento dal segretario comunale Sabatino Iavarone. Bruno De Luca sarà il capogruppo per la Lega mentre Forza Aprilia punterà su Nicoletta De Rossi. A chiudere la lista Ilaria Cavallin di Unione Civica, Dania Zattoni per Ama e Mariateresa Fiore per Aprilia Valore Comune.

Tra le fila dell'opposizione invece l'unica comunicazione non scontata riguardava la lista Caporaso, che ha scelto proprio la candidata sindaco Luana Caporaso come capogruppo, una decisione che era già stata anticipata dall'ex assessore ai Lavori Pubblici nell'assise di giovedì 15 giugno. Per tutte le altre liste civiche, formate da un solo consigliere, l'indicazione del capogruppo è stata obbligata: Antonio Terra per Aprilia Città Civica, Bruno Di Marcantonio per Aprilia Domani, Fabrizio Fiorentini per Uniti per Aprilia, Francesca Barbaliscia per L'Altra Faccia della Politica e Pasquale De Maio per Forum per Aprilia.