Saranno nove punti all'ordine del giorno da discutere ed approvare nel prossimo consiglio comunale convocato - in adunanza straordinaria - dal presidente del consiglio Quirino Mancini per domani giovedì 22 giugno (alle ore 17) ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno successivo.

I lavori inizieranno con l'approvazione del verbale della seduta precedente, per poi seguire con la discussione di due riconoscimenti fuori bilancio derivanti da una sentenza del Tribunale di Latina Sezione II civile e da quella della settima sezione del Consiglio di Stato. Tre invece sono le variazioni di Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 a seguito di ratifiche di delibera di giunta e una variazione con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2022. A concludere i lavori, l'adesione all'associazione D.M.O. (e contestuale approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo) e l'aggiornamento del Programma triennale del lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale delle opere pubbliche 2023. La seduta sarà visibile in streaming sulle piattaforme ufficiali del Comune di Cisterna.