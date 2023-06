"Il commissario per la Roma - Latina sarà Antonio Mallamo" ha inoltre annunciato il presidente della regione LazioFrancesco Rocca, nel corso della conferenza stampa sui primi 100 giorni di governo della Regione. Rocca ha spiegato che è stato il ministro Matteo Salvini ad individuare questa figura che è al vertice di Astral e ha aggiunto che con il ministro Salvini ha parlato dell'importanza di proseguire l'opera fino a Fondi dove insiste il mercato agroalimentare, il Mof.

