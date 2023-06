"Negli ultimi anni Strada Sabotino si è trasformata in triste scenario di tanti, troppi incidenti stradali. Pertanto, il mio ringraziamento va alla Provincia di Latina, dai tecnici al capo settore a tutti coloro che sono al lavoro per la costruzione delle due rotonde nei pressi degli incroci con Strada Lunga e Strada Nascosa, al fine di metterli in sicurezza una volta per tutte". Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Renzo Scalco.

"Il settore viabilità dell'Ente di via Costa, infatti, ha già provveduto all'affidamento dei lavori di adeguamento delle due intersezioni lungo il tratto di propria competenza dell'arteria stradale che da Borgo Piave porta a Foce Verde; lavori facenti parte dei vari piani di opere pubbliche programmati negli anni precedenti.

Sono sicuro che la messa in sicurezza di Strada Sabotino attraverso la realizzazione di due rotonde – le quali consentiranno di rendere più armonico il traffico, sempre molto intenso su tale via – permetterà di ridurre il numero di incidenti stradali, tutelando la salute dei cittadini e dotando il nostro territorio di una rete viaria migliore e più sicura".