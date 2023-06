Ventotene capitale d'Europa e, da martedì 4 luglio, capitale e punto di riferimento del mondo politico italiano e non solo. In questa data, la segreteria nazionale del Partito Democratico si trasferirà sull'isola minore dell'arcipelago pontino per tenervi una intensa riunione.

Elly Schlein e i ventisei componenti della Segreteria nazionale affronteranno nel Comune che fu la culla del progetto dell'Europa federale, argomenti di pressante importanza legati alle vicende dell'azione governativa e degli appuntamenti di notevole spessore che attendono una risposta deliberante da parte dell'Esecutivo, con la successiva ratifica da parte del Parlamento, e, nella stessa occasione, ufficializzeranno l'istituzione del circolo del PD dell'isola.

Ed è stato proprio il segretario in pectore della nascente sezione locale del PD, Andrea Bonsignori, a diramare, in maniera ufficiale la notizia, firmando un avviso di convocazione per conto del circolo "Ursula Hirschmann", con il quale vengono definiti i tempi dell'arrivo della Schlein e la scaletta dei successivi lavori.

Comprensibile, quindi, l'attesa rivolta a questo momento che catalizzerà su Ventotene l'attenzione degli ambienti nazionali.

Prevista la partecipazione di una delegazione di parlamentari dei dem e dei referenti locali Omar Sarrubo (segretario provinciale), di Matteo Marcaccio (presidente dell'assemblea provinciale del partito) e del consigliere regionale Salvatore La Penna.

La leader di via del Nazareno giungerà sull'isola nella mattinata del quattro luglio e si dirigerà subito presso il locale "Il Giardino", dove, dove si terrà la riunione della segreteria nazionale.

Dopo una pausa per il pranzo, i convenuti terranno il congresso istitutivo del locale circolo del PD, cui seguirà l'omaggio alla tomba di Altiero Spinelli le cui ceneri sono conservate nel cimitero dell'isola proprio in ossequio al legame particolare che tenuto dal padre fondatore dell'idea dell'Europa federale, il quale durante gli anni del ventennio fascista, venne relegato, in esilio, proprio sull'isola che per lui diventò la seconda patria natia. Successivamente, con la conclusione dei lavori della giornata, la delegazione e il seguito dei giornalisti che prenderanno parte all'evento politico lasceranno l'isola.

A nessuno, degli osservatori locali, sfugge, a proposito di questo singolare appuntamento sull'isola, l'attenzione che verrà sicuramente data anche alle problematiche che investono il piccolo ma vivace confronto politico in atto a Ventotene, specie in relazione alla vicenda del recupero dell'ex carcere borbonico sull'isola di Santo Stefano, di cui si è pure parlato nella puntata di sabato del programma televisivo di Rai 1 "Linea blu", con un esaustivo e tanto apprezzato servizio.