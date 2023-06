"La sicurezza alimentare deve essere considerata una priorità assoluta. L'attuale situazione globale, composta dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 e da tensioni geopolitiche come l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, ha messo in chiara luce la vulnerabilità dei sistemi alimentari dell'UE e sottolineato quanto sia importante il tema dell'autosufficienza alimentare". E' questo il commento del parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi.

"L'Unione Europea - prosegue - è chiamata ad affrontare e vincere la sfida di raggiungere una maggiore autonomia strategica. Questa esigenza si manifesta in diversi settori, ma assume un'importanza ancor più rilevante quando si tratta di garantire la capacità dell'Unione Europea di produrre e fornire materie prime agricole di alto valore. È la chiave per assicurare la sicurezza alimentare a lungo termine. Per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale aumentare la capacità di produzione agricola sostenibile e migliorare i canali di distribuzione attraverso le catene di approvvigionamento all'interno dell'UE".

Puntare quindi sull'agricoltura sostenibile ma non solo "È inoltre essenziale assicurare - commenta ancora Adinolfi - scorte alimentari adeguate per prevenire potenziali crisi alimentari. Per questo come Lega Gruppo ID chiediamo alla Commissione Europea di impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per garantire il corretto funzionamento del mercato unico europeo in tempi di crisi e per rimuovere tutte le barriere non tariffarie nel settore agroalimentare del mercato unico. Va evidenziato che anche la logistica e i trasporti sono parte integrante della resilienza della filiera alimentare. È necessario che il trasporto di prodotti agricoli freschi e il mantenimento delle catene di produzione siano garantiti in ogni momento".

Quindi la proposta: "Infine, la Commissione dovrebbe proporre un sostegno finanziario aggiuntivo per i settori agricoli più colpiti dall'aumento dei prezzi e adottare misure mirate per aiutare gli agricoltori a far fronte all'impennata dei prezzi dei fertilizzanti. Consideriamo irresponsabile mettere da parte terreni fertili e vietare indiscriminatamente l'uso di prodotti fitosanitari in tempi di crisi dell'approvvigionamento e di inflazione crescente. Come Lega Gruppo ID ci impegniamo a promuovere politiche agricole che garantiscano la sicurezza alimentare e la resilienza dell'agricoltura dell'Unione Europea. L'agricoltura non è un mero settore economico, ma un pilastro fondamentale per la sicurezza e il benessere dei cittadini europei."