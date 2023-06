«La cura e la manutenzione degli edifici scolastici della nostra città - prosegue la Cochi - sono state una delle priorità che abbiamo sottolineato nei mesi scorsi e oggi mi auguro che tutto il Consiglio, una volta che questo pacchetto di interventi verrà sottoposto all'approvazione dell'Aula, convenga sulla necessità di approvare la richiesta di finanziamento così come proposta. Di certo si tratta di un primo passo, ma credo che l'attenzione dimostrata dalla nuova amministrazione già in queste prime settimane di lavoro sia il segno di un notevole cambio di passo nella cura e nella manutenzione degli edifici pubblici e dei beni comuni di Latina».

«Ho appreso con grande soddisfazione che nella serie di interventi da finanziare attraverso i fondi da attingere al Pr Fser 2021-2027 ci sono anche quelli che riguardano la sistemazione e la riqualificazione delle aree esterne degli edifici scolastici in particolare quelli dei Borghi». Così Pina Cochi, consigliere comunale della Lega, da sempre impegnata nel mondo della scuola. «Inoltre si prevedono anche lavori di efficientamento energetico con l'installazione di pannelli solari. Opere importanti e fondamentali che vanno ad inserirsi in un'ottica di maggior sicurezza delle nostre scuole e di sostenibilità energetica degli edifici pubblici. Dunque un'iniziativa di grande importanza, quella che sta portando avanti la giunta comunale del sindaco Celentano attraverso il lavoro dell'assessorato ai lavori pubblici guidato da Massimiliano Carnevale, che trova il mio totale sostegno».

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli